ONE PIECE: Oda potrebbe scrivere una storia per ciascun personaggio importante?

Come funziona il rapporto tra l'opera originale e un film ispirato a esso? In occasione di una passata intervista, il regista dell'attuale adattamento anime di ONE PIECE, Tatsuya Nagamine, ha chiarito una particolare curiosità in merito al sensei e ai personaggi che circondano l'immaginario della serie.

In occasione del film ONE PIECE Film Z, il regista della saga di Wano chiarì di essere stato rimproverato da Oda per aver immaginato una backstory troppo superficiale per Z, invitandolo a ricostruire il carattere del personaggio partendo dalla "sua storia". In realtà, le parole del sensei combaciano con un'intervista risalente al gennaio 2018 in cui il sensei rivelò quanto segue:

"[...]Comunque, ci sono alcuni personaggi in cui vorrei scendere nel dettaglio. Ad esempio, sarei interessato a dedicarmi ai Marines. Sono sicuro di poter delineare una storia meravigliosa per Garp. Mi piacerebbe anche ripescare i rapporti tra lui e Akainu, Aokiji, Smoker, Hina, Coby, che sono entrati nella Marina uno dietro l'altro, e persino Cipher Pol e Roger. Vorrei anche focalizzarmi sull'Armata Rivoluzionaria, in particolare Dragon. Perché vogliono una rivoluzione, a cosa credono? Come si sono incontrati? Anche la storia sulla nascita di Rufy sarebbe interessante. Alcune di queste storie sarebbero anche molto serie."

Dalle sue parole, dunque, si evince come Oda abbia nella mente abbia numerose storie per i personaggi di ONE PIECE, alcuni dei quali utili solo per la caratterizzazione degli stessi. Eppure, sarebbe interessante poter approfondire alcune storie in fumetti spin-off dedicati. E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al teaser dell'episodio 936.