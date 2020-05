ONE PIECE: Oda spiega gli hobby bizzarri della generazione peggiore

Le 11 Supernove di ONE PIECE hanno fatto il loro ingresso nell'arco dell'arcipelago Shabondy, che cambiò notevolmente il ritmo della storia di Oda sancendone anche la metà. Questi pirati, che vengono chiamati anche "la generazione peggiore" di cui fa parte anche Barbanera Teach, avevano tutti una taglia superiore ai 100 milioni di Berry.

Con il ritorno nel Nuovo Mondo della Rotta Maggiore, abbiamo rivisto tanti di questi personaggi e alcuni sono addirittura protagonisti nel recente arco di Wanokuni. Ma quali saranno gli hobby di questo gruppo di scalmanati personaggi di ONE PIECE? La risposta non poteva darla nessun altro se non Eiichiro Oda.

Rufy: avventure, feste ;

; Zoro: allenarsi, sake ;

; Law: vagabondare, collezionare monete storiche;

Kidd: la musica, collezionare armi;

Apoo: fare il DJ, surfare;

Capone Bege: guardare film, giochi da tavolo;

Hawkins: arredamenti, fare i bagni;

Drake: maniaco dei rettili, astrofisica;

Bonney: mangiare, jenga;

Killer: suonare i tamburi, cucinare;

Urouge: sake, fare l'amore, arrampicarsi;

Barbanera: scommesse, fare ricerche di storia.

Alcuni sono sicuramente bizzarri, come Apoo che ama surfare nonostante abbia mangiato un Frutto del Diavolo che lo farebbe annegare in un istante, così come il "fare l'amore" di Urouge. Quelli di Rufy e Zoro erano praticamente già conosciuti da tempo, mentre è di certo particolare anche quello di Drake.

Con quale dei pirati di ONE PIECE della generazione peggiore vi sentite più in sintonia? Ricordiamo che il manga di ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.