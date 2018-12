ONE PIECE: Oda sta per mostrarci la donna più bella del mondo?

La pausa di ONE PIECE nel numero 3 di Weekly Shonen Jump non ha di certo fermato i fan dall'analizzare i capitoli precedenti e speculare sull'introduzione di un personaggio che, dalla presentazione, sembra essere la donna più bella esistente nel mondo del manga.

In ONE PIECE Oda non ci ha mai fatto mancare personaggi di ogni genere, spesso con design bizzarri e particolari, ma sembra che il personaggio che sarà introdotto nei prossimi capitoli non seguirà questo filone. Nel capitolo 927 abbiamo potuto averne solo un assaggio, con scene che hanno solo ritratto parte della sua figura, ma vista la folla di uomini che si è attorniata per ammirare il suo passaggio nelle strade cittadine, sicuramente la Oiran Komurasaki è il personaggio più esteticamente bello del paese di Wano, forse anche dell'intero mondo di ONE PIECE.

Komurasaki, che scopriamo essere colei che O-Toko la Kamuro serve, viene descritta come la top idol di Wano e con tanti appellativi come "il desiderio di tutti gli uomini", "l'ammirazione di tutte le donne" e sembra avere una bellezza tale da "far cadere un'intera nazione". Secondo la maestra oiran di Nico Robin, è dotata di una regalità divina e della femminilità perfetta, tale da lasciare accecati, sconvolti o svenuti i suoi osservatori. Infatti, la oiran è ammirata dallo stesso Orochi, che la attende nel suo palazzo. Ciononostante, Oda ci ha regalato diversi colpi di scena in ONE PIECE in passato e, considerate anche le diverse regole del mondo, non è da escludere che questa bellezza sia in realtà un inganno che la famosissima oiran perpetra grazie a un frutto del diavolo.

I fan sperano di dover attendere solo il prossimo capitolo per scoprire completamente le fattezze della donna, considerato che la serie sarà nuovamente in pausa per le festività natalizie della rivista.