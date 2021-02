ONE PIECE: Oda svela il nome del Frutto del Diavolo dell'Imperatore Kaido

I Frutti del Diavolo sono solo uno degli elementi che hanno caratterizzato sin dall'inizio la serie di ONE PIECE, e se inizialmente Monkey D. Luffy è apparso molto potente rispetto ai suoi avversari, grazie ai poteri derivanti dal frutto Gom Gom, nel corso delle sue avventure ha incontrato avversari con capacità devastanti.

Un ultimo e adeguato esempio è rappresentato dall'Imperatore Kaido, indubbiamente uno dei pirati e dei personaggi più forti nell'universo creato da Eiichiro Oda, che all'arrivo dei Mugiwara ad Onigashima è riuscito a sconfiggere Luffy con un singolo colpo. Ora però il protagonista è pronto a prendersi la rivincita nell'epico scontro tra vecchia e nuova generazione di pirati. Nonostante però Kaido e Big Mom si trovino di fronte a cinque avversari estremamente abili, i due Imperatori stanno mostrando ancora una volta perché meritano quel titolo.

Nell'ultimo SBS pubblicato nel volume 98 del manga, Eiichiro Oda ha risposto ad una delle numerose domande dei fan, rivelando per la prima volta il nome completo del Frutto del Diavolo mangiato da Kaido, e, come riportato nel post in fondo alla pagina, si tratterebbe del Pesce Pesce modello Seiryu, un frutto Zoo Zoo mitologico, legato alla leggenda della carpa Koi trasformata dagli dei in un potente drago, più specificamente in un drago azzurro, traduzione della parola Seiryu.

