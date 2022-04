ONE PIECE: Oda svela i nomi della ciurma dei Pirati di Kidd

Dopo lo speciale dedicato ad un personaggio di ONE PIECE, vi segnaliamo una nuova rivelazione fatta da Eiichiro Oda nelle pagine della rubrica SBS riguardo alcuni pirati apparsi nelle pagine del suo celebre manga.

Nella rubrica SBS, il celebre autore di ONE PIECE ha svelato diverse curiosità sui personaggi della sua opera, tra cui età, data di nascita ed altre particolarità legate al carattere di Rufy, Zoro, Nami e degli altri pirati protagonisti. In un tweet condiviso sulla celebre piattaforma social, l'account @Mugiwara_23 ha quindi condiviso una pagina tratta dal SBS presente nel numero 102 di ONE PIECE in cui Eiichiro Oda rivela il design ed il nome dei vari membri della ciurma di Eustass Kidd: scopriamo quindi che sonno in tutto 31, ma sono apparsi nel manga solamente 22. Nell'immagine che accompagna il tweet è possibile notare la grande creatività del mangaka, non solo nel decidere i nomi dei pirati ma anche nel loro design.

I numerosi appassionati della serie hanno quindi dato la loro opinione su questi personaggi, cercando anche i riferimenti a cui si è ispirato Oda nello scegliere il loro nome. Per concludere, vi segnaliamo i primi spoiler dedicati al nuovo capitolo di ONE PIECE, ormai giunto alla conclusione della saga di Wano.