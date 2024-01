One Piece: Oda ha svelato quali sono le scene che preferisce disegnare

Se la mitologia di One Piece è entrata in maniera così dirompente e naturale nell'immaginario collettivo dei lettori, buona parte è dovuto agli orizzonti immaginifici e spettacolari a cui si apre il manga di Oda. E seppur l'opera sia dominata da sequenze iperboliche, l'autore ha rivelato che ama disegnare scenari di natura perlopiù diversa.

Proprio in questi giorni è riemersa una (vecchia) dichiarazione di Eiichiro Oda rilasciata agli albori della serializzazione del manga, in cui l'autore esplicitava apertamente le sue preferenze in materia di disegno e di sequenze da pensare/realizzare, sia per il piacere che gli donavano (e gli donano ancora oggi) in faccia alle dure fatiche del lavoro quotidiano, sia per ciò che comportavano per le logiche dell'opera, soprattutto in tempi pregressi. Come si legge testualmente in un estratto della citazione riportata su twitter da un fan di One Piece, il mangaka preferisce “disegnare i membri della ciurma di Cappello di Paglia mentre li vediamo stesi a far nulla sul ponte della nave, piuttosto che illustrare i loro combattimenti”.

“Ma se realizzassi solo scene di vita quotidiana” prosegue qui Oda “i lettori si annoierebbero facilmente. E per quanto mi piaccia disegnare le sequenze di combattimento, amo perlopiù le atmosfere quiete, come quelle che attraversano la Moomin Valley”. Il riferimento, qui, è legato alle vicende dei troll Moomin, nati dalla penna di Tove Jansson, e protagonisti dell'omonimo anime del '69, incentrato appunto sulla quotidianità dei piccoli esseri, a dimostrazione di quanto l'autore prediligesse, anche nelle vesti di spettatore, opere dai toni più quieti e distensivi.

Una dichiarazione di questo tipo, rilasciata dal mangaka nel 1998, cioè a solo un anno dall'inizio della serializzazione di One Piece sulle pagine di Shōnen Jump, potrebbe in apparenza sorprendere alcuni lettori, ma se la ricolleghiamo al periodo storico in cui l'ha proferita, e in particolare alle logiche su cui si erano fondate le istanze iniziali del manga, ecco che la predilezione dell'autore per le sequenze innervate di registri elegiaci ed evocativi rispetto a quelle più iperboliche e dalla natura prevalentemente action, appare assolutamente logica e coerente, sia da un punto di vista simbolico, sia da una prospettiva strettamente narrativa, dal momento che i primissimi archi narrativi di One Piece erano contraddistinti da stilemi più episodici e compassati: gli unici che in nome di un canone di armonia e di spensieratezza, potevano restituire al lettore le emozioni provate da personaggi ancora “incontaminati” dalle ingiustizie del mondo, e che si trovavano davanti al sogno di esperire una grande avventura nell'ignoto.

Ma come logico che fosse, tutto adesso è cambiato. D'altronde da quel periodo sono passati quasi 27 anni, e se nel nostro recente articolo sui 5 personaggi che domineranno il 2024 di One Piece abbiamo indicato tutte figure deliberatamente “guerresche”, che tendono a risolvere i conflitti attraverso l'esercitazione della forza e del dominio sull'altro, è evidente che parallelamente alle evoluzioni del manga lo stesso Oda ha dovuto rinunciare ad alcune logiche del passato, rimodulando i toni e i registri del racconto.

Questo però non vuol dire che l'autore abbia smarrito nel tempo il cuore simbolico del suo manga, né che le sue predilezioni siano mutate: la centralità assunta ora dalle battaglie e dalla gravitas drammatica dei “grandi eventi” testimonia solamente che la narrazione, per poter rispondere alle ambizioni su cui si fonda, ha dovuto necessariamente innervarsi di nuovi codici ed orizzonti estetici. E anche se per il 2024 di One Piece Oda ha già anticipato una battaglia imminente tra due Imperatori, declinando perciò il futuro prossimo dell'opera nei mirabolanti scenari dell'action, siamo sicuri che troverà comunque l'occasione di inserire delle tavole che ci riportino nostalgicamente alle fantasie elegiache degli albori.