ONE PIECE, quel momento in cui Oda trasformò in persone le spade di Zoro

Il mondo dell'internet è pieno di aneddoti sul capolavoro di Eichiro Oda e l'universo di ONE PIECE. Il suo autore, in ogni caso, ha già dimostrato più volte di essere un simpatico burlone, e non perde occasione di manifestare, insieme ai suoi fan, il proprio potenziale comico.

Solo recentemente abbiamo assistito a un'interessante teoria sulla mitica "D.", le lettera misteriosa all'interno del nome di alcuni individui che ne racconta qualcosa di estremamente speciale. Ma perdendo la serietà per un attimo, è doveroso accompagnare con estrema ilarità uno degli SBS più simpatici realizzati dal sensei. Di certo, il creatore di ONE PIECE non perde occasione durante i botta e risposta per manifestare tutti i lati più divertenti del suo carattere.

Nella risposta in particolare, infatti, un fan gli ha chiesto che tipo di volto affiancherebbe alle spade di Zoro qualora si trasformassero in umani, convincendo il sensei a realizzare di punto in bianco le fattezze realistiche delle armi dello spadaccino. Il risultato, condiviso per voi in fondo alla pagina, rappresentano rispettivamente da sinistra verso destra: Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu e Shusui. Quest'ultima spada, inoltre, potrebbe ricevere un impavido destino nell'ultimo capitolo del manga, per questo motivo vi suggeriamo di recuperare insieme a noi gli spoiler del numero 954 di ONE PIECE.

E voi, invece, cosa ne pensate della trasformazione umana della trilogia di spade di Zoro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!