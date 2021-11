ONE PIECE, Oden Kozuki disegnato come in Demon Slayer e Naruto: il samurai in 9 stili

Lo stile di Eiichiro Oda è inconfondibile. Il mangaka ormai è uno dei disegnatori più riconoscibili, nonostante molti dei suoi personaggi di ONE PIECE abbiano tratti diversi l'uno dall'altro. Anche altri autori tuttavia hanno un proprio stile perfettamente distinguibile da quello di altri professionisti dell'industria.

Molti si dilettano nell'immaginare personaggi di ONE PIECE e di altri manga e di trasporli con lo stile di altri mangaka. Il fan e disegnatore Abelveraart ha provato questo esperimento con Cell di Dragon Ball in 9 stili, portando il cattivo di Toriyama negli altri manga. L'esperimento è riuscito, portandolo così a decidere per un altro disegno di questo stampo.

Stavolta il disegnatore si è dedicato a Oden Kozuki, il samurai di Wano che ha viaggiato per il mondo con Barbabianca e Gol D. Roger, arrivando infine a Laugh Tale. Pur non apparendo più nel manga da tempo, Oden è rimasto impresso nella mente dei lettori vista la sua importanza in questo mondo. Ecco quindi un Oden Kozuki da ONE PIECE in 9 stili, partendo da quello visto nella sua serie originale, passando poi per Jojo, Naruto, Demon Slayer, My Hero Academia e tanti altri. Tanta fantasia ma anche aderenza allo stile di quei mangaka.

Anche Megumi Fushiguro di Jujutsu Kaisen ha ottenuto un trattamento simile.