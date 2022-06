ONE PIECE: Oden, Nekomamushi e Robin nei primi sketch inediti di Road to Laugh Tale

Nel corso dei 25 anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump raramente ONE PIECE è stato in pause prolungate come quella attualmente in corso. Nonostante però questo stop, Shueisha ha dato il via ad una simpatica iniziativa, Road to Laugh Tale, che accompagnerà i lettori fino al ritorno del manga rivelando materiale inedito.

Nel primo booklet inserito nel numero 30 di WSJ erano presenti alcuni dettagli che riguardano da vicino sia un membro dei Mugiwara, l’archeologa Nico Robin, sia uno dei personaggi più importanti dell’intero arco narrativo di Wano: il leggendario samurai Kozuki Oden. Come potete vedere dai post riportati in calce, e pubblicati da @newworldartur, inizialmente Oda aveva pensato di chiamare il samurai Tsukikage Oden, letteralmente “ombra della luna”, optando solo successivamente per Kozuki Oden, “luce della luna”.

Troviamo poi un prototipo di quello che sarebbe diventato Nekomamushi, Gatto-Vipera nella traduzione italiana, ovvero uno dei membri dei Nove Foderi Rossi, rappresentato come un vero e proprio gatto, al fianco di un individuo non meglio specificato. Tornando invece all’approfondimento riguardo Nico Robin, Oda aveva immaginato il Gigante Fleur come una reale fusione tra Robin stessa e la sua versione più grande.

Per concludere ricordiamo che arriveranno tre volumi dedicati ai volti dei personaggi di ONE PIECE, e vi lasciamo ad un doppio cosplay di Nami e Kalifa.