ONE PIECE: oggi è il 5 maggio, tanti auguri al protagonista

Sono passati così tanti anni dall'inizio di ONE PIECE che intere generazioni di appassionati sono cresciuti insieme ai protagonisti del capolavoro di Eiichiro Oda. Sono tantissimi i lettori che hanno accompagnato Rufy e i Mugiwara in tutte le loro folli scorribande, avventure che entro i prossimi 5 anni termineranno.

In attesa di conoscere gli avvenimenti del capitolo 1012 di ONE PIECE, che uscirà regolarmente questo fine settimana dopo la breve pausa della rivista Weekly Shonen Jump, nel frattempo il web festeggia il compleanno di Monkey D. Rufy che, ogni 5 maggio, compie gli anni. A tal proposito, per chi si stesse chiedendo quanti anni hanno i Mugiwara, dal capitano ai nuovi membri della ciurma, vi rimandiamo al topic aggiornato con le più recenti età dei personaggi.

Prima di salutarvi, cogliamo l'occasione di rimandarvi ad alcuni brevi speciali con aneddoti e curiosità sul protagonista di ONE PIECE, come ad esempio le motivazioni per il quale non uccide i suoi avversari ma soprattutto il sogno originario di Rufy, quello antecedente alle sue più recenti ambizioni di diventare Re dei Pirati.

Non ci resta dunque che fare i nostri auguri al capitano della Ciurma di Cappello di Paglia, nella speranza che possa realizzare in futuro il suo sogno. E voi, invece, sapevate che oggi è il compleanno di Rufy? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.