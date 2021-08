ONE PIECE alle Olimpiadi: atleta imita la posa di Franky e riceve i complimenti di Oda!

I Giochi olimpici di Tokyo 2020 sono destinati a rimanere nella storia per diversi motivi, tra cui è impossibile non citare gli svariati omaggi ad anime e manga. Tra un corpo libero accompagnato da un brano di Demon Slayer e una partita di pallavolo con la musica di Haikyu!! le citazioni non sono mancate, e pochi istanti fa è toccato nuovamente a ONE PIECE.

Dopo lo splendido omaggio dell'atleta greco Miltiadis Tentoglou, infatti, la ciurma di Cappello di Paglia è stata nuovamente citata da un altro atleta, il campione del lancio del peso Payton Otterdahl, che ha imitato la super posa di Franky durante il walk-in della finale.

Otterdahl è un atleta statunitense classe 1996, con un grande futuro davanti a sé e una passione altrettanto grande per ONE PIECE, l'anime tratto dal manga di Eiichiro Oda. Poco prima del lancio più importante della sua vita l'atleta ha deciso di imitare l'iconica posa di Franky, dandosi la carica per la finale all'urlo di "Super!".

La performance dell'atleta è stata applaudita anche da Eiichiro Oda e il suo staff, che su Twitter hanno persino deciso di dedicare al loro fan un post di ringraziamento. Il grido Otterdahl, oltretutto, sembra essere riuscito a spronare i connazionali, visto che a fine gara gli USA hanno conquistato oro e argento.