ONE PIECE: l'omaggio di Oda all'Italia per il premio alla carriera

Quella di ONE PIECE è una saga che ha entusiasmato milioni di lettori e di appassionati da tutto il globo, e persino in Italia il gioiellino di Eiichiro Oda ha assunto un'importante rilevanza mediatica. Proprio per questo, l'Italia ha scelto il Comicon per premiare il talento del mangaka.

Durante l'evento napoletano, Star Comics ha festeggiato il debutto del volume 100 di ONE PIECE, un importante traguardo per il franchise nonché per la casa editrice italiana che da anni si occupa di trasporre il capolavoro di Oda in lingua nostrana. Ma è stato proprio al Comicon che il Bel Paese ha voluto concedere al papà di ONE PIECE il mitico premio alla carriera.

Ovviamente il sensei è rimasto piacevolmente colpito dal riconoscimento per essere riuscito a pubblicare ben 100 volumi, motivo per cui ha realizzato in maniera del tutto originale un'illustrazione omaggio al tricolore. In particolar modo, Oda ha disegnato una tavola con Rufy intento a mangiare uno dei pasti più iconici della cultura italiana e napoletana, la pizza. Ad accompagnare il poster, infine, la scritta "Ciao amici italiani, Grazie!"

Una bella manifestazione di rispetto tra l'autore e la casa editrice italiana e che ribadisce ulteriormente l'importanza di ONE PIECE nel Bel Paese. E voi, invece, cosa ne pensate di questo omaggio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.