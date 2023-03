ONE PIECE on Ice: il primo spettacolo su ghiaccio con i pirati di Cappello di Paglia

I fan di ONE PIECE sono rimasti a bocca asciutta questa settimana, poiché sia la serie anime che la serializzazione del manga sono in pausa. In attesa delle prossime avventure dei Mugiwara, scopriamo ONE PIECE on Ice, il primo spettacolo su ghiaccio ispirato all'opera leggendaria di Eiichiro Oda.

Se ONE PIECE capitolo 1077 verrà pubblicato questa domenica, per il ritorno dell'anime di TOEI Animation occorrerà attendere ancora. L'anime di ONE PIECE tornerà infatti la prossima settimana, più precisamente il 19 marzo 2023. Nonostante questo grande vuoto, sono arrivate buone notizie per tutti gli appassionati.

Nelle ultime ore è stato annunciato ONE PIECE on ICE, il primo spettacolo di pattinaggio artistico basato sul lavoro del sensei Oda. Lo spettacolo arriverà in Giappone nell'estate del 2023, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli a riguardo. È infatti stata solamente pubblicata un'immagine che conferma la produzione dello show.

L'annuncio di ONE PIECE on ICE ha già catturato l'attenzione dei fan, i quali sono curiosi di scoprire come verrà rappresentata un'opera che poche volte ha a che fare con il ghiaccio. Che lo spettacolo adatti la Saga di Drum? A ogni modo, questo spettacolo è una conferma dell'influenza di ONE PIECE sulla cultura pop giapponese, che presto accoglierà anche una serie live-action.