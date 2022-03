ONE PIECE: Online i titoli dei prossimi episodi della serie di Eiichiro Oda

Nonostante i problemi per la casa di animazione di ONE PIECE, a causa di un attacco hacking, i numerosi appassionati dell'opera di Eiichiro Oda aspettano con ansia le ultime novità sulle prossime puntate della longeva serie animata. Scopriamo quindi i titoli degli episodi inediti.

Dopo la pausa che si terrà domani, 13 marzo, la programmazione delle prossime puntate inedite di ONE PIECE riprenderà a partire dalla prossima settimana, in cui andrà in onda l'episodio numero 1014, che come potete leggere dal tweet che trovate in calce alla notizia si intitolerà "Marco's Tears! The bond of the Whitebeard pirates!!". Ecco i restanti titoli:

Straw Hat Luffy - The man who will became the pirate king

Battle of Monsters!!!! Three captains stubborn to each other

Gli episodi 1015 e 1016 andranno rispettivamente in onda il 27 marzo e il 10 aprile, mentre il 3 sarà trasmessa una puntata di recap, che riassumerà quindi le ultime vicende dei protagonisti di ONE PIECE. Nell'immagine condivisa sulla celebre piattaforma social dall'utente @Orojapan1 sono presenti anche i nomi dello staff al lavoro sugli episodi, mentre nei commenti al suo tweet gli utenti hanno discusso della presenza di una puntata riassuntiva, scelta che non ha convinto tutti gli appassionati. Per concludere, vi segnaliamo questo cosplay di un personaggio di ONE PIECE.