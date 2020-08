ONE PIECE: l'opening anticipa gli episodi e mostra il nuovo importante personaggio

L'anime di ONE PIECE è ancora agli inizi del secondo atto di Wanokuni, mentre nel manga i lettori sono già ben dentro il terzo atto. Una distanza molto ampia che però sembra essere stata in parte colmata dalla opening numero 23 di ONE PIECE. La sigla animata da Toei Animation ha infatti nascosto, o messo in bella mostra, diverse scene future.

Abbiamo assistito alla ricomparsa di Jinbe ma anche allo scontro epocale tra Roger e Barbabianca. In pochi secondi i due si affrontano e poi l'anime li mostra in primo piano, ma affiancandoli a un altro personaggio che finora non è stato mai visto. O almeno, non è mai stato mostrato troppo chiaramente.

Il terzo personaggio che appare a quasi metà della sigla di ONE PIECE sarà molto importante in futuro e potremmo dire che sarà lui a scatenare gran parte degli eventi passati e presenti del mondo creato da Eiichiro Oda. Con i capelli neri che si allungano in alto in una strana acconciatura piatta vediamo infatti Oden Kozuki, padre di Momonosuke e Hiyori e marito di Toki.

Quindi anche gli spettatori dell'anime hanno potuto vedere finalmente in viso il leggendario shogun di Wanokuni. Avevate notato nella carrellata di immagini l'apparizione di questo personaggio?