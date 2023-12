One Piece: l'opening dell'arco di Egghead segnala l'inizio di una nuova era per l'anime

Le opening rientrano di diritto nelle liturgie primarie di tutti gli appassionati di anime. Queste canzoni hanno il potere di legare l'investimento emotivo del pubblico ad una data opera o ad un suo segmento narrativo. Ma la sigla che accompagnerà l'arco di Egghead va anche oltre: perché certifica per l'anime di One Piece l'inizio di una nuova era.

La opening in questione, intitolata “AAAH” e cantata da Hiroshi Kitadani, sembra porsi come cassa di risonanza del messaggio che Oda stesso ha voluto comunicare nel momento in cui la saga di Egghead ha fatto il suo esordio nelle tavole cartacee del manga: cioè che One Piece è entrato nella sua fase finale. Non è un caso, infatti, che una strofa della canzone reciti testualmente “One Piece inizia qui!” a testimoniare non solo l'approdo dell'adattamento anime nella sua (lunga) frazione conclusiva, ma a comunicare una vera e propria dichiarazione d'intenti, quasi come se la serie animata, da questo punto in poi, volesse offrire al pubblico uno spettacolo audiovisivo diverso rispetto a quello presentato nelle precedenti traiettorie del racconto.

Questa volontà degli autori di rompere con le strategie del passato in modo da destinare i prossimi episodi alla delineazione di un nuovo corso estetico, era inoltre già stata anticipata dalle prime immagini di Egghead diffuse da Toei, nelle quali si registra un evidente cambio di design da parte dell'anime di One Piece, ravvisabile sia nell'uso dei colori pastello sia nella delineazione delle marche grafiche. Rispetto alle configurazioni estetiche di Wano, qui non si ravvisa né una saturazione cromatica dell'immagine né tanto meno un uso estetizzante degli effetti digitali. Al contrario: ciò che qui risalta all'occhio è la semplicità delle linee grafiche, molto rotondeggianti e sinuose, abbinata ora all'espressività candida e tiepida delle colorazioni pastellate.

Se il manga è entrato già da tempo nella fantomatica “nuova era”, con Oda che ha annunciato per il 2024 di One Piece una battaglia imminente tra due imperatori, la versione anime dell'arco di Egghead – e la opening che la apre – non vogliono di certo aspettare che il vento del cambiamento le superi. E già il fatto che la canzone, dal ritmo molto più incalzante e serrato rispetto alle melodie pop delle sigle di Wano, ragioni anche a livello tematico su questa necessità di rivolgere le attenzioni al futuro di One Piece – e non al suo passato glorioso – certifica la precisione con cui gli autori della Toei hanno compreso tanto le intenzioni di partenza di Oda, quanto le evoluzioni a cui sta andando inesorabilmente incontro l'opera, una volta entrata nella sua fase conclusiva.