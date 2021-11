ONE PIECE: la nuova opening ha confermato quali sono i Mugiwara più deboli e più forti?

È più forte Sanji o Zoro? E chi è il più debole dei Mugiwara? Queste classifiche sul gruppo di protagonisti di ONE PIECE sono sempre esistite e, man mano che la ciurma si allargava, entravano in gioco sempre più tasselli da disporre. Anche noi abbiamo proposto la classifica dei Mugiwara dal più debole al più forte, in attesa dell'undicesimo membro.

In occasione dell'arrivo in TV di ONE PIECE 1000, la produzione ha deciso di sfruttare la vecchia sigla We Are, rinnovandola e aggiornandola allo stato attuale, con tutti i nuovi membri della ciurma e nemici di Rufy. In una certa fase del video, arriva la carrellata di protagonisti che si mette brevemente in mostra, ma l'ordine in cui si mostrano non sembra casuale.

Al minuto 1:11 della sigla We Are di ONE PIECE 1000 appare Usopp, seguito poi da Nami, Brook, Chopper, Nico Robin, Franky, Jinbe, Sanji, Zoro e infine il capitano Rufy. Non si segue l'ordine cronologico né un ordine per numero di apparizioni, ma invece potrebbe essere stato scelto un ordine di forza.

L'anime potrebbe quindi aver reso ufficiale il livello di forza dei Mugiwara, decidendo la classifica dal primo all'ultimo. Cosa ne pensate? Con l'undicesimo membro dei Mugiwara tuttavia questo elenco sarà costretto a cambiare.