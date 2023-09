ONE PIECE, ecco la nuova opening! L'episodio 1074 si apre con una nuova sigla

Il risveglio del frutto del Diavolo di Rufy ha indirizzato l'anime di ONE PIECE verso il gran finale della Saga del Paese di Wano. La lunga e difficile battaglia contro l'Imperatore Kaido si avvicina alla conclusione, ma i pericoli che incombono sui Mugiwara sono ancora molti. Prima dello scambio di colpi decisivi, l'anime introduce nuove sigle!

ONE PIECE 1071 è passato alla storia come l'episodio che ha introdotto il Gear 5th, e che non è riuscito a rispettare l'elevatissimo hype della community. L'episodio 1071 di ONE PIECE introduce anche una nuova ending, dopo che nessuna sigla di chiusura accompagnava il finale di puntata da ben 17 anni.

Dopo sole due puntate, come era già stato promesso, TOEI Animation introduce una nuova sigla di apertura in ONE PIECE. L'episodio 1074 della serie animata si apre per la prima volta con la opening "The Peak" della band giapponese Sekai no Owari. Questo brano corrisponde al 25° tema di apertura dell'adattamento e va a sostituire "PAINT" di I Don't Like Mondays, presente dall'episodio 1005 andato in onda il 9 gennaio 2022. Dopo circa un anno e mezzo, dunque i fan danno il benvenuto a un nuovo brano.

Per circa i primi trenta secondi, la clip mostra i principali protagonisti della Saga di Wano in una miniatura che sembra fuoriuscire da una pagina marchiata a inchiostro. Successivamente, il Gear 5th di Rufy apre una scena maestosa che evidenzia i samurai e i pirati che hanno combattuto a Onigashima e che porta alla scritta conclusiva ONE PIECE.