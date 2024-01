ONE PIECE, la nuova opening è da record: l'anime conquista tutti

L'anime di One Piece ha visto recentemente l'esordio di Egghead. La nuova saga, che prenderà il posto di quella di Wano, sta già esaltando i fan grazie al completo restyling grafico che ha subito la produzione. Ed anche la sigla d'apertura di Egghead ha eccitato la fanbase, rivaleggiando, per qualità, con la storica "We Are".

La nuova Opening di One Piece, intitolata "A-suu!", è un concentrato di energia e vivacità. È incredibilmente orecchiabile e sottolinea magistralmente l'iconico timbro vocale di Hiroshi Kitadani.

Inoltre, il video a supporto della musica è semplicemente perfetto: le sequenze d'animazione sono estremamente frizzanti e la scelta di fondere colori pastello e vibranti si è rivelata davvero azzeccata. Lo stile artistico è dotato di una rara unicità e conferisce immediatamente personalità al nuovo arco narrativo. Tutti questi elementi hanno portato la sigla di One Piece in vetta alle tendenze, superando i 4 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Il dato ancor più impressionante è che, questo successo, è stato registrato in soli due giorni dalla pubblicazione della Opening: un record!

Vi ricordiamo, inoltre, che la sigla d'apertura di Egghead potrebbe nascondere un'anticipazione clamorosa in One Piece su Bibi.

Insomma, One Piece continua a dominare l'attenzione deglia amanti dei manga e lo fa in ogni ambito, anche quello musicale. Avevate anche voi nostalgia della voce di Kitadani? Vi sta piacendo la nuova saga di One Piece? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.