ONE PIECE, la opening si rinnova: nel nuovo video Yamato si presenta senza maschera

Toei Animation, nel corso di più di venti anni di trasmissione, ha cambiato più volte leopening di ONE PIECE, rinnovandole con la musica e con il video. Talvolta però ha cambiato soltanto il lato visivo, aggiornandolo con elementi inediti della saga che in precedenza potevano essere troppo spoiler. Ciò è accaduto nei recenti episodi di ONE PIECE.

Ultimamente l'opening Dreamin On di ONE PIECE si era aggiornata inserendo nuovi personaggi tra cui Jinbe. In una delle sue fasi vedevamo anche personaggio mascherato con un viso bianco, lunghi capelli azzurri, occhi brillanti nell'oscurità e uno yukata chiaro, che abbiamo scoperto essere Yamato, figlio di Kaido. Le ultime rivelazioni negli episodi di ONE PIECE hanno però mostrato il volto scoperto di questo figuro, che si è dimostrato essere una donna che vuole incarnare Oden Kozuki.

Per questo la produzione ha deciso di modificare i nuovi episodi di ONE PIECE per cambiare l'opening così da mettere Yamato a volto scoperto per mostrare tutte le caratteristiche del suo viso, aggiornando anche l'outfit con il vestito smanicato. In basso potete notare i nuovi frame con una Yamato senza più maschere, ombre o giochi di luce particolari che ne offuscavano le sembianze. Ciò conferma l'importanza di Yamato nello scacchiere di Onigashima.