ONE PIECE: la nuova opening spoilera la forma ibrida di Kaido, ecco com'è

Con oltre 20 anni di messa in onda, ONE PIECE ha avuto tante opening che hanno aperto gli episodi. A differenza delle ending, ormai rimosse da tempo dall'anime, queste continuano a evolversi e a rinnovarsi a ogni ciclo. Archiviato il periodo della 23° opening, ONE PIECE ha presentato Paint, ufficialmente la 24° opening dell'anime di Toei Animation.

Come sempre, lo studio non si fa scrupolo nell'aggiungere eventi spoiler di ONE PIECE. È successo con la scorsa sigla d'apertura, naturalmente accade anche con Paint che, oltre alle note godibili del gruppo I Don't Like Mondays, presenta un comparto grafico e artistico di primo livello. Tra le varie scene presentate nell'opening c'è la comparsa di Rocks D. Xebec, ma non solo.

Diversi secondi sono stati dedicati a Kaido, e non in forma normale o in forma drago, bensì con la forma ibrida del suo Frutto del Diavolo attiva. Una scelta che spoilera la vera mutazione di Kaido dato che nell'anime non è ancora giunto il momento di mostrarla. Bisognerà infatti attendere ancora vari episodi prima di vedere l'imperatore in questa versione, intanto però i fan di ONE PIECE possono iniziare a osservare la vera forma ibrida di Kaido a colori, come si intravede anche nelle immagini del tweet in basso.