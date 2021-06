ONE PIECE: un'opening in stile Cowboy Bebop fa impazzire la community

Se ONE PIECE rappresenta un punto fermo nel mondo dell'animazione giapponese e dei manga, Cowboy Bebop è invece un'opera che ha segnato un'epoca passata, e continua ancora oggi ad essere emulata. Ricreare l'atmosfera della storia di Spike e dei suoi compagni non è semplice, ma un fan è riuscito ad unire le due serie in un crossover spettacolare.

Grazie all'annuncio di un adattamento live action a cura di Netflix di Cowboy Bebop, l'anime ideato da Hajime Yatate e prodotto dallo studio Sunrise è tornato a far discutere di sé, soprattutto per il ritorno dello storico compositore Yoko Kanno. Molti degli spettatori che hanno seguito le disavventure spaziali dei cacciatori di taglie a bordo della nave chiamata Bebop ricorderanno sicuramente l'iconica sigla d'apertura, caratterizzata da giochi di ombre dei protagonisti e qualche ambientazione sullo sfondo.

Basandosi proprio su quella resa così particolare, l'utente @matthiz ha impiegato tre mesi per realizzare il magnifico video che potete vedere nel post in fondo alla pagina. L'artista ha saputo adattare lo stile di Oda ai frenetici cambi di scena dell'opening di Cowboy Bebop. Come specificato da lui stesso le scene e i design scelti risalgono alle saghe di Water Seven ed Enies Lobby, quindi mancano Brook e Jinbe, i due Mugiwara che Luffy e gli altri incontreranno più avanti nel loro viaggio. Fateci sapere cosa pensate di questo incredibile crossover con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Sanji di Wano ha ottenuto un bel cosplay al femminile, e vi lasciamo ad un primo sguardo delle 3 navi che vedremo nella serie live action di ONE PIECE, prodotta da Netflix.