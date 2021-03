ONE PIECE: l'opera di Oda è l'anime preferito dalla rapper Megan Thee Stallion

Molti artisti in diversi ambiti, dal cinema alla musica, hanno più volte mostrato particolare interesse nei confronti di diversi anime, e tra questi una delle più ricorrenti, oltre alle classiche Dragon Ball e Naruto, è l'epopea piratesca creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE, considerata da Megan Thee Stallion una delle migliori serie da vedere.

In diverse occasioni la cantante statunitense ha mostrato la sua personale passione per gli anime, consigliando di vedere e seguire come My Hero Academia, Inuyasha, e Le Bizzarre Avventure di Jojo, ma di recente si è soffermata in particolare sull'avventura di Monkey D. Luffy e compagni, prima condividendo una clip dell'anime su Instagram, con protagonisti Usop Nami e Sanji, e poi rispondendo ad alcuni fan su Twitter.

Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, una delle pagine fanmade le ha chiesto quale fosse il suo anime preferito del momento, e lei ha semplicemente risposto che attualmente sta guardando ONE PIECE, cosa che potrebbe convincere parte della community a iniziare o anche riprendere un anime così longevo da aver ormai superato i 900 episodi.

Ricordiamo che lo stile di Oda sembra essere nato anche grazie alla Disney, e vi lasciamo agli spoiler e alle immagini del capitolo 1006.