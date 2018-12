ONE PIECE è l'opera più caratteristica dell'era moderna secondo i lettori di Book Live!

Secondo un questionario proposto agli utenti e lettori di Book Live!, venditore giapponese di e-book, alla domanda "Quale manga è il più caratteristico del Perioso Heisei" la risposta è stata ONE PIECE.

Per coloro che non lo sapessero, l'Era Heisei indica il periodo corrente secondo il tradizionale calendario giapponese, calcolato in base al regno dell'Imperatore. Il periodo Heisei è iniziato precisamente l'8 gennaio del 1989, il giorno dopo la morte dell'Imperatore Showa Hirohito, e si concluderà presumibilmente il 30 aprile 2019, la data in cui l'Imperatore Akihito dovrebbe abdicare al Trono. Questo periodo è comunemente associato agli anni della stagnazione dopo la rapida crescita avuta durante l'Era Showa.

In base a quanto riportato da Book Live!, sono circa 5.653 gli utenti che hanno acquistato almeno un manga da questo venditore giapponese solo in quest'ultimo anno. Dal 16 al 18 novembre è stato sottoposto ai lettori un sondaggio per capire quale dei manga fosse quello più rappresentativo e caratteristico per questo secolo.

A quanto sembra ONE PIECE si è classificato al primo posto. Coloro che hanno votato, hanno voluto anche rilasciare diversi commenti positivi come "Anche le persone che non leggono questo manga, sono a conoscenza dell'esistenza di quest'opera" o ancora "Un capolavoro che sia gli adulti che i più piccoli possono apprezzare". Il manga disegnato da Eiichiro Oda, serializzato per la prima volta nel lontano 1997, è ora una delle serie più amate di questo periodo. Attualmente la serie è composta da oltre 90 volumi e ha totalizzato 320 milioni grazie alle copie stampate.

Tra i diversi titoli figura anche Dragon Ball, considerato uno dei titoli che coinvolge e colpisce non soltanto le generazioni passate, ma anche quelle giovani e che verranno. Vediamo quindi quali sono i dieci Manga più caratteristici di quest'Era secondo i lettori di Book Live!:

ONE PIECE Detective Conan Dragon Ball Chibi Maruko-chan L'attacco dei Giganti Fullmetal Alchemist Naruto Kingdom Gintama Neon Genesis Evangelion

Ricordiamo che, dopo la pubblicazione del capitolo 927 di ONE PIECE, uscito questa settimana in Giappone, il manga si prenderà una breve pausa. La serie è una delle più vendute in tutto il mondo ed è considerata una delle più longeve di sempre. Che dite? Condividete i risultati del questionario?