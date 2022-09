ONE PIECE, tutta l'opera in unico, maxi volume: sole 50 copie da oltre 21 mila pagine

Con oltre 100 volumi, per oltre 1000 capitoli pubblicati, ONE PIECE è una tra le opere più longeve di sempre. Lo shonen di Eiichiro Oda va infatti avanti ininterrottamente dal 1997 e cominciare oggi la lettura significherebbe affrontare una lunga scalata. Ma se ci fosse una edizione omnia del manga?

ONE PIECE si sta muovendo verso il suo gran finale, che però non avverrà prima di un altro paio di anni. In attesa di raggiungere la conclusione del racconto del maestro Oda, arriva una pazzesca iniziativa che potrebbe avvicinare nuovi lettori.

Recuperare tutti gli oltre 100 volumi di ONE PIECE potrebbe essere difficoltoso. A tal proposito, arriva Jean Boite Edition Books, casa editrice francese che ha lanciato sul mercato un volume unico di ONE PIECE che raccoglie l'intera storia finora pubblicata. La maxi compilation dalle dimensioni titaniche contiene 21.540 pagine ed è stato realizzato in sole 50 copie. Il prezzo per avere accesso a questo imperdibile pezzo da collezionismo firmato JBE Books è di 1900 euro, un prezzo elevato, ma che è destinato ad aumentare nel corso degli anni a venire.

Bisogna ovviamente precisare che questa edizione omnia di ONE PIECE non contiene tutta l'opera, che è ancora in corso di serializzazione, e nemmeno tutta la Saga di Wano, dal momento in cui Oda continuava la pubblicazione nel mentre della creazione del libro. Secondo voi, l'editore francese riproporrà questa straordinaria iniziativa quando l'opera giungerà al suo epilogo? Ma soprattutto, sareste disposti ad acquistare questa edizione di lusso? Vi lasciamo alle specifiche di questo colossale volume di ONE PIECE: