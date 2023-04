ONE PIECE: un originale addio ad Ace nella figure targata Ditaishe

Classificatosi diverse volte tra i primi posti delle classifiche dei migliori personaggi di ONE PIECE, Portuguese D. Ace è ormai scomparso da centinaia di capitoli ma la sua forza e il suo spirito accompagnano ancora i suoi fratelli Luffy e Sabo. Per onorare la sua memoria ecco una sua originale figure da collezione.

Catturato e condannato a morte perché riconosciuto come figlio di Gol D. Roger, l’unico uomo ad essere diventato Re dei Pirati, e ad aver lanciato l’odierna epoca della pirateria parlando dello ONE PIECE, Ace è stato prima imprigionato nel carcere di massima sicurezza Impel Down per poi essere trasferito al Quartier Generale della Marina, Marineford. Qui si è combattuta una delle guerre più grandi dell’universo ideato da Oda, scatenata da Barbabianca per salvare uno dei suoi migliori uomini, o “figli” come li descriveva l’Imperatore stesso.

Sfortunatamente però, nella confusione della lotta, Ace finì con l’essere colpito da un colpo di Akainu, allora Ammiraglio e ora diventato Grand’Ammiraglio. L’addio ad Ace rappresenta ancora oggi uno dei momenti più struggenti della serie, e gli artisti di Ditaishe hanno voluto riproporlo col video di presentazione della nuova figure di Ace, riportato in fondo alla pagina.

Disponibile in due versioni, alte rispettivamente 41 e 61 centimetri, la figure in questione presenta Ace e il suo equipaggiamento completamente ricoperti dalle fiamme derivanti dal frutto, col personaggio che volge un semplice saluto. Alla base si trova la sua vivre card, anch’essa in fiamme, come a rivivere i suoi ultimi istanti. In arrivo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la figure è già prenotabile al prezzo di 215 euro per la versione in scala 1:6 e a 275 euro per la versione in scala 1:4. Per chi volesse invece ricevere la versione con le fiamme rese con un effetto trasparente il prezzo arriva a 330 euro.

