ONE PIECE: l'origine del personaggio di Yamato e l'Oguchi-no-Makami

L'improvvisa rivelazione che Kaido ha un figlio è ancora uno dei più grandi colpi di scena dell'arco di Wano di ONE PIECE, rendendo Yamato una figura misteriosa che ha un profondo bisogno di un'esplorazione completa del personaggio.

La rivelazione di ONE PIECE 1020 che Yamato ha consumato il mitico "Inu Inu no Mi, Modello: Oguchi-no-Makami" offre spunti unici su ciò che ha influenzato la costruzione del personaggio da parte di Oda.

La ricerca della storia della divinità Oguchi-no-Makami in Giappone espone chiare connessioni tra il personaggio e la figura leggendaria di Yamato Takeru no Mikoto, offrendo potenzialmente uno sguardo su quali siano le intenzioni di Oda con il personaggio e cosa possa riservare il futuro a Yamato.

Ad esempio, Yamato negli ultimi episodi dell'anime ha difeso e guadagnato la fiducia di Shinobu e Momonosuke. Questo potrebbe essere un'allusione alle origini del culto del lupo nel Giappone del secondo secolo, quando un lupo bianco apparve al principe Yamato Takeru e lo guidò in modo sicuro attraverso i boschi infestati dai demoni di una montagna.

Il principe ha poi fatto erigere un santuario in cima al monte Mitsumine, per onorare la divinità del lupo, considerati poi i guardiani delle case dal fuoco. Allo stesso modo, Kaido spiega nel capitolo 1020 che il Makami è venerato come la "divinità guardiana di Wano", e nei capitoli più recenti, Yamato si affretta a impedire che gli incendi all'interno della cupola del teschio raggiungano l'armeria.

Un'altra leggenda degna di nota di Yamato Takeru che Oda ha adattato nella sua storia riguarda una delle pericolose spedizioni in cui il principe fu inviato. Per realizzare una di queste imprese, il principe Yamato si travestì da cameriera, per infiltrarsi al banchetto di un capo avversario e assassinarlo.

Un altro paragone minore che può essere fatto riguarda la statura fisica del personaggio, con l'imperatore Keiko che è stato descritto con un'altezza di 3 metri e 10. Le sue dimensioni eccezionali lo collocherebbero facilmente nel regno dei giganti, una caratteristica che sembra aver trasmesso alla sua famiglia e che si rispecchia in Kaido che sovrasta la maggior parte dei personaggi di ONE PIECE con i suoi 7 metri e 10 di altezza. Anche Yamato è più alto della maggior parte dei personaggi principali con i suoi 2 metri e 63 di altezza.