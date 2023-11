ONE PIECE: le origini dell'Armata Rivoluzionaria

In ONE PIECE 1096 l'incidente di God Valley ha liberato il trio composto da Kuma, Ivankov e Ginny dalla schiavitù. Non soffermandosi sulla battaglia tra i pirati di Rocks e Gol D. Roger, Eiichiro Oda porta avanti la storia dei tre ex schiavi e di come sono entrati a far parte dell'Armata Rivoluzionaria di Monkey D. Dragon.

Otto anni dopo l'incidente di God Valley e 30 prima degli attuali eventi della storia, in ONE PIECE 1097 un 17enne Kuma viveva ormai tranquillo nel regno di Sorbet al fianco di Ginny. I due erano benvoluti dagli abitanti del villaggio, con Kuma che si occupava di guarire le ferite della gente con i poteri del suo frutto e Ginny popolare tra i ragazzi per la sua bellezza che invece aiutava gli anziani.

Re di Sorbet era Beroki, un uomo spietato e non apprezzato dal popolo. Egli continuava a chiedere contributi da versare al Governo Mondiale nonostante la popolazione versasse in condizioni di povertà.

A liberare dal dolore la gente di Sorbet ci pensava Kuma, che riservava quello stesso dolore rimosso dai cittadini su se stesso. Ogni settimana, Bartholomew faceva a sé ciò che Zoro subì per salvare i suoi compagni.

Quando Kuma raggiunse i 22 anni, Ginny gli chiese di sposarla. Egli però rifiutò questa risposta, poiché ancora traumatizzato dalla triste fine subita dai suoi genitori. In quello stesso periodo le gesta eroiche di Dragon si sparsero per il mondo e Kuma guardò al suo futuro leader con interesse.

Passati ulteriori tre anni, uno degli abitanti del villaggio venne ridotto in schiavitù dall'esercito del regno. Kuma cercò di ribellarsi, ma sia lui che Ginny finirono in prigione. Successivamente, Re Beroki decise di separare Sorbet in due parti facendo distinzione tra chi poteva pagare i tributi e chi invece non poteva.

Proprio quando la situazione divenne cupa per il Regno di Sorbet, Dragon e Ivankov conquistarono il paese abolendo la schiavitù e liberando Kuma, Ginny e i loro amici. Come rivelato in ONE PIECE 1097, venne così formata l'Armata Rivoluzionaria.

A quei tempi, Dragon sognava di guidare un esercito abbastanza grande da poter cambiare il mondo. Egli intendeva reclutare nuove leve, armarle e addestrarle a combattere. Rivelò inoltre di essere stato un Marine, ma che in quell'organizzazione non riuscì mai a trovare il vero senso della giustizia. Kuma e Ginny si unirono all'Armata Rivoluzionaria, ma a 14 anni dagli eventi della Saga dell'Isola del Futuro, la sorella di Ivankov venne rapita misteriosamente.