ONE PIECE Le Origini: arriva un volume speciale da Mondadori

ONE PIECE è una storia che ormai va avanti da diversi anni, oltre una ventina. Quest'anno l'opera di Eiichiro Oda compirà 25 anni in patria, abbastanza per farsi conoscere dal pubblico di tutto il mondo. Al momento pubblicato da Star Comics, il manga in Italia potrebbe festeggiare questo anniversario con una nuova edizione.

Mondadori infatti ha in programma un'edizione speciale che porterà al debutto di ONE PIECE in un formato unico, che ricorda molto le raccolte di numeri speciali di fumetti come Tex e Diabolik, che spesso sono stati proposti in Italia. Prossimamente arriverà ONE PIECE Le Origini, un volume di ben 960 pagine - all'incirca equivalenti a cinque volumi del manga - che conterrà i primi capitoli della storia.

Non si sa ancora molto di questa edizione, ma è probabile che vedremo in questo volume quasi tutti i capitoli dei primi cinque volumi, quindi da ONE PIECE numero 1 fino al 44, "I tre cuochi", momento in cui esordì Sanji. Il costo di questo volume è di 27 euro, mentre altre informazioni arriveranno soltanto durante le prossime settimane. L'edizione sarà un buon modo per esplorare le prime storie dell'opera di Eiichiro Oda in un formato che più volte ha avuto successo in passato in Italia.

In Giappone sta per avvicinarsi invece l'uscita di ONE PIECE capitolo 1038, mentre l'anime ha pubblicizzato gli eventi di ONE PIECE episodio 1008 in un trailer.