ONE PIECE e le origini di Shanks: c'è un dettaglio che è sfuggito?

Shanks, noto anche come "Shanks il Rosso" a causa del forte colore dei suoi capelli, è uno dei personaggi più iconici e rispettati nella serie di ONE PIECE. È il capitano dei Pirati del Rosso e uno dei Quattro Imperatori, i pirati più potenti e influenti del mondo. Ma, soprattutto, è colui che ha condotto Rufy verso la pirateria.

Shanks ha una connessione speciale con il protagonista Rufy, essendo stato il suo mentore oltre che donatore dell'iconico cappello di paglia, simbolo dell'amicizia e scommessa per una nuova era. In ONE PIECE, non è comparso spesso a causa della sua forza che lo teneva lontano dalla dimensione che aveva Rufy. Tuttavia, nel corso della storia, e in particolar modo con gli eventi iniziati nel Nuovo Mondo, Shanks si sta avvicinando sempre di più al protagonista di ONE PIECE e quindi alle pagine del manga.

Gli ultimi eventi hanno fatto sorgere domande sulle origini di Shanks. Infatti, è ormai noto, grazie agli extra realizzati da Eiichiro Oda per il film ONE PIECE: RED, che Shanks sia originario di God Valley, o quantomeno che abbia un'affinità con quel posto. Infatti, il pirata dai capelli rossi fu trovato ancora neonato in un forziere del tesoro che Roger e gli altri portarono via dall'isola dopo la grande battaglia che avvenne lì.

Eppure, c'è una vignetta che forse in molti hanno dimenticato. In un colloquio con Barbabianca, Shanks parla del liquore della sua terra natia, del West Blue. Quindi, qual è la verità? God Valley è stata cancellata dalle mappe, quindi Shanks non dovrebbe riferirsi a quell'isola. È pertanto possibile che Shanks sia stato lasciato da Roger su un'altra isola del West Blue dopo la battaglia di God Valley, dove il pirata è cresciuto, senza sapere delle sue vere origini.

E ora invece queste stanno bussando alla porta, con un legame tra Shanks e Garling Figarland che potrebbe emergere nel giro di pochi capitoli.