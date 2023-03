ONE PIECE e le origini di Tama, sono sorprendenti: ecco da chi discende la bambina

ONE PIECE è un manga ricco di segreti e misteri. Eiichiro Oda adora realizzare tante piccole catene e legami tra i personaggi che poi escono fuori soltanto dopo tanto tempo. E durante la saga di Wano ce ne sono tante di informazioni che sono state confermate, altre invece sono rimaste sotto traccia fino a questo momento.

Con l'uscita di ONE PIECE volume 105, sono arrivate naturalmente anche le SBS, quelle pagine speciali che l'autore sfrutta per rispondere ai fan del manga o per rivelare informazioni minori che non è riuscito a inserire all'interno della storia principale, o che ha volutamente tenuto segrete. Con l'arrivo del volume nelle fumetterie giapponesi, ovviamente stanno già trapelando le prime SBS di ONE PIECE 105. Molte di queste si concentrano sulle origini di alcuni personaggi.

Una delle immagini trapelate, e visibile in basso, racconta della storia di O-Tama e della sua ascendenza. La bambina raccolta dall'ex-daimyo di Hakumai Shimotsuki Yasuie, poi conosciuto come Tonoyasu, in realtà appartiene a un clan molto particolare e ben noto. Infatti O-Tama è un membro del clan Kurozumi, lo stesso di Orochi, e non a caso i due hanno lo stesso colore di capelli. Eiichiro Oda si congratula con il fan che ha trovato questo collegamento e poi lo spiega, certificando la cosa.

Inoltre, la bambina ne è a conoscenza dato che il cognome dei genitori è scritto sulla tomba su cui lei prega. Naturalmente, come sostiene il mangaka, la bambina non va ripudiata per le sue origini, ma va accolta come chiunque altro. In questo volume, oltre alle origini della piccola O-Tama, sono state rivelate anche le origini di Roronoa Zoro.