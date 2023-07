ONE PIECE: l'oscurità di Barbanera fa tremare tutti nella figure di LX Studio

Sin dalla sua prima apparizione, nel capitolo 223, Marshall D. Teach, conosciuto come Barbanera, è stato uno dei personaggi più originali dell’intero universo di ONE PIECE. Col passare del tempo, il pirata è stato in grado di raggiungere il titolo di Imperatore, diventando anche l’unico a possedere i poteri di ben due frutti del diavolo.

Durante la grande, e sofferta, guerra per la supremazia a Marineford, infatti, Barbanera è riuscito a rubare i poteri del frutto Gura Gura dal corpo, ormai senza vita, del grande Imperatore Barbabianca, sancendo così un vantaggio straordinario contro qualunque avversario avesse cercato di frapporsi tra lui e i suoi obiettivi. Ora, come gli altri grandi protagonisti della saga finale della serie, Teach è impegnato a raccogliere quante più informazioni possibili per raggiungere Laugh Tale e l’agognato tesoro di Gol D. Roger, e nel farlo, con molta probabilità, finirà per scontrarsi con Luffy e il resto dei Mugiwara.

Aspettando l’evoluzione della storia, e l’epico scontro atteso dai milioni di appassionati in tutto il mondo, Barbanera è stato immortalato in una nuova figure da collezione volta a sottolineare i suoi due poteri, tra i più forti dell’universo ideato da Eiichiro Oda. Mentre l’oscurità avvolge la sua mano destra, con la sinistra Teach spacca la materia con un’onda d’urto, e il solito ghigno sicuro di sé stampato in faccia. Alta 35 centimetri, la figure è stata realizzata con un ottimo livello di dettagli, soprattutto per la resa del design e i particolari relativi alle manifestazioni dei poteri.

Per chi fosse interessato al prodotto, è possibile prenotarlo al prezzo di 380 euro per riceverlo entro la fine del 2023. Prima di salutarci, ricordiamo che è in arrivo il pallone gigante del Gear Fifth, e vi lasciamo scoprire 10 fatti che i cittadini di ONE PIECE non sanno del loro mondo.