ONE PIECE: l'outfit di Nico Robin in Kimono grazie a questo affascinante cosplay

L'arco narrativo corrente di ONE PIECE, la Saga di Wano, è ambientato all'interno di un panorama all'insegna del Giappone feudale, località che ha permesso all'autore, Eiichiro Oda, di sbizzarrirsi con i character design dei personaggi e dare così ai protagonisti nuovi outfit per l'occasione.

Da Kaido a Big Mom, passando per il CP0, tutti vogliono rapire Nico Robin, l'archeologa in grado di decifrare i Poneglyph e dunque di vitale importante per il Governo Mondiale. Proprio per questo, dunque, l'autore ha sicuramente qualcosa di grosso in serbo per la giovane componente dei Mugiwara che già nell'attuale arco narrativo è stata protagonista di alcune scene piuttosto importanti.

A tal proposito, Eiichiro Oda le ha riservato per la Saga di Wano un outfit straordinario e con un particolare kimono che enfatizza la bellezza del personaggio. Ed è stata proprio la cosplayer Oniksiya Sofinikum ad omaggiare il personaggio con un bellissimo cosplay di Nico Robin, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, e che reinterpreta proprio l'archeologa dei Mugiwara con l'outfit in questione.

Il suo lavoro ha riscosso un notevole clamore all'interno della community dedicata, merito soprattutto di un'ottima fedeltà al personaggio originale. E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.