ONE PIECE: è la pagina più oscura del manga? L'infame stupro di un personaggio

Purtroppo, ONE PIECE 1097 non si è di certo concluso bene. Nel corso della settimana trascorsa tra i capitoli, gli appassionati hanno formulato diverse teorie a causa del rapimento di Ginny, uno dei nuovi personaggi introdotti dal flashback che racconta per filo e per segno la vita di Kuma Bartholomew, all'epoca soldato dell'armata rivoluzionaria.

Purtroppo, ONE PIECE 1098 ha confermato un destino nefasto per il personaggio. La donna si era unita all'Armata Rivoluzionaria insieme a Kuma Bartholomew, l'uomo che amava ma da cui non è mai riuscita ad avere risposta. Durante una missione in un regno, il Governo Mondiale ha assaltato la postazione dei rivoluzionari e ha catturato Ginny, questo perché un Drago Celeste la voleva come moglie. Così, è stata trasportata in luoghi sconosciuti, probabilmente a Mary Geoise dove vivono tutti i nobili mondiali, e obbligata a diventare moglie del nobile.

Due anni dopo, fuggita anche grazie a una malattia che l'ha sfigurata e portata vicino alla morte, si scopre che Ginny ha dato alla luce una bambina, la piccola Bonney. Ciò vuol dire che Ginny è stata stuprata da un Drago Celeste, un destino sicuramente crudele per il personaggio, che poi non ha potuto neanche incontrare nuovamente Kuma Bartholomew nei suoi attimi finali, né crescere sua figlia. Si apre quindi una pagina davvero oscura nel mondo di ONE PIECE che conferma ancora una volta quanto questi esseri che vivono sulla cima della Red Line si facciano beffe della vita delle persone che vivono sulle varie isole, trattandole come meno di rifiuti.

Chissà se questo incentiverà Bonney a entrare nell'Armata Rivoluzionaria come la madre, per ottenere vendetta e finalmente rovesciare il dominio dei nobili mondiali.