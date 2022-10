ONE PIECE: un papà appassionato dell'anime in Indonesia diventa virale

Il franchise di ONE PIECE gode di una community di milioni di appassionati da tutto il mondo, un vero e proprio fenomeno globale che coinvolge lettori e spettatori di tutte le età. E a confermare questa profonda passione è stato un fan in Indonesia che ha condiviso in rete la foto del proprio genitore.

In attesa del prossimo capitolo di ONE PIECE, nel frattempo il web sta ingannando il tempo esplorando i post di tendenza a tema, l'ultimo dei quali proprio di un fan indonesiano. L'utente in questione, infatti, avrebbe postato sui social una foto del padre mentre seduto sul tappeto, con un ventilatore a fianco, sta guardando un episodio dell'anime.

La descrizione al post originale recherebbe la dicitura: "Diamo un paio di suggerimenti di anime da vedere a mio padre che segue soltanto Boruto, ONE PIECE e Hunter x Hunter". In molti hanno iniziato a condividere la propria esperienza in risposta al thread, soprattutto quella fetta di appassionati non poi più così giovane che ha ribadito quanto seguire le proprie passioni non abbia una data di scadenza. Ad ogni modo, il papà appassionato dell'adattamento anime del capolavoro di Eiichiro Oda sarà contento di sapere che Hunter x Hunter sta per tornare con un nuovo capitolo dopo 4 anni di pausa.