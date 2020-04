ONE PIECE: il papà di My Hero Academia omaggia Shirahoshi e Apoo in due splendidi sketch

L'ultimo numero del ONE PIECE MAGAZINE, che ha debuttato in patria nella giornata di ieri, è stato ricco di piacevoli sorprese e curiosità. La rivista, inoltre, ha lasciato spazio a un'intervista tra Eiichiro Oda e Kohei Horikoshi, i cui dettagli stanno lentamente iniziando a trapelare in rete.

Shueisha ha fatto le cose in grande per questa collaborazione, dedicando tra le pagine del magazine una serie di sketch originali realizzati appositamente dall'autore di My Hero Academia per ONE PIECE. Dopo aver dato uno sguardo al personaggio di Zoro dal punto di vista di Horikoshi sensei, gli ultimi due sketch trpelati dai primi leak riguardano Apoo, uno della peggior generazione nonché il capitano dei Pirati On-Air, e Shirahoshi, la Principessa dell'Isola degli Uomini Pesce.

Le due illustrazioni in questione, ad ogni modo, potete scorgerle in calce alla notizia, dove è possibile ammirare il peculiare tratto del sensei nei due celebri personaggi del franchise del capolavoro di Eiichiro Oda. Ne approfittiamo per ricordarvi, inoltre, che all'interno nel nono numero del ONE PIECE Magazine saranno presenti alcuni aneddoti e bozze originali realizzati direttamente dall'autore, tra cui persino l'aspetto di alcuni Frutti del Diavolo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare collaborazione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. In attesa di saperne di più sui contenuti completi della rivista vi rimandiamo agli spoiler del capitolo 978 di ONE PIECE.