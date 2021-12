ONE PIECE: il parallelismo tra Kaido e King con Luffy e Zoro al loro primo incontro

Uno degli aspetti che distingue Oda da molti mangaka shonen è l'enfasi che mette sulle backstory di molti suoi personaggi, e il capitolo 1035 di ONE PIECE ne è un ennesimo esempio. Potete trovare l'ultimo capitolo di ONE PIECE su Manga Plus.

Mentre la lotta tra Zoro e King persiste, finalmente diamo uno sguardo al passato di King. Tra lui e Zoro potrebbero esserci più cose in comune di quelle che potevamo immaginare.

In ONE PIECE 1035 Zoro riesce a smascherare King con il suo ultimo attacco, rivelando il suo bel volto. I Pirati delle 100 Bestie presenti iniziano a mormorare tra di loro, poiché sembra che il vero aspetto di King, che rivela la sua razza di appartenenza, sia di interesse per il governo, e che ogni ulteriore informazione valga 100 milioni di Barry.

King si è mostrato irritato dalla reazione di questi ultimi e decide quindi di dar completamente fuoco a questi. I lettori hanno potuto poi dare uno sguardo al passato di King. Vediamo così una sua versione adolescente e scopriamo che il suo vero nome è Alber. Faceva parte della tribù dei Lunaria e per questo era un soggetto di sperimentazione da parte del Governo Mondiale.

Kaido si è imbattuto in Alber mentre stava scappando dal laboratorio. Il futuro imperatore ha così deciso di liberare il futuro King, chiedendogli di far parte della sua ciurma. Per unirsi alla ciurma, il Lunariano voleva prima sapere se Kaido avrebbe potuto cambiare il mondo in cui stavano vivendo.

Kaido ha prontamente risposto che è l'unico in grado di farlo e così decidono di scappare insieme, lasciando i laboratori dietro di loro completamente in fiamme. In quel momento nasce anche il nome di King, dato da Kaido per la sua estrema potenza.

Si tratta di una backstory che occupa solo una pagina, ma riesce comunque a comunicare efficacemente il passato di King, spiegandoci perché odia il governo e come ha incontrato Kaido. Anche se non è la più tragica delle backstory di ONE PIECE, i lettori possono comunque supporre che questo sia stato un periodo traumatizzante per King, dato il dialogo di Kaido sulle "prove di resistenza".

L'aspetto più degno di nota della backstory di King, tuttavia, è come rispecchia il primo incontro di Luffy con Zoro. Il capitano ha incontrato lo spadaccino mentre era imprigionato a Shell Town da Hellmeppo.

Zoro aveva fatto un accordo con il figlio del capitano della marina: sarebbe rimasto legato per un mese, senza cibo né acqua, come punizione per aver ucciso il cane selvatico di Helmeppo ma in cambio la bambina, Rika, sarà salva. Proprio come Alber e Kaido, Zoro era legato e Luffy stava per iniziare la sua carriera di pirata.

L'uomo di gomma incontra il cosiddetto cacciatore di taglie, "Pirate Hunter" Zoro, e finisce per liberarlo quando Hellmeppo e Morgan hanno dimostrato di non voler rispettare l'accordo. Nonostante le loro diverse filosofie e i diversi caratteri, è interessante notare come i primi due membri di queste leggendarie ciurme di pirati, si siano incontrati in circostanze molto simili.

Questa probabilmente non sarà l'ultima volta che vedremo il passato di King, dato che conoscendo Oda, anche Kaido avrà il suo flashback entro la fine della saga di Wano e Oda non vede l'ora di disegnare l'ultima scena di questa lunga saga di ONE PIECE. Sia King e Queen avranno probabilmente delle parti da giocare nel passato dell'imperatore.