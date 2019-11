ONE PIECE, parla il producer di Toei: 'Presto uno scontro leggendario. E sul finale..'

Breaking news dall'Arabia Saudita, Paese in cui si sta attualmente tenendo il Saudi Anime Expo 19. Nel corso del panel dedicato a ONE PIECE, con ospiti il consigliere delegato di Toei Animation Shinji Shimizu e il caporedattore di Weekly Shonen Jump Yoshihisa Heishi, sarebbero infatti state rivelate delle nuove informazioni sul finale della serie.

Le informazioni sicure riguardano principalmente alcune riconferme sulla longevità dell'opera e qualche dettaglio sull'arco narrativo di Wano. Il primo a parlare è stato Heishi, che rispondendo ad una domanda riguardante le recenti indiscrezioni che vorrebbero altri cinque anni di pubblicazioni prima del finale, ha semplicemente dichiarato: "Posso solo confermarvi che abbiamo fatto il giro di boa. Più del 50% della storia è stata raccontata e molte altre domande troveranno risposta man mano che ci avvicineremo al finale".

È stato decisamente meno criptico Shinji Shimizu, che parlando del finale ha rivelato: "Certo che conosco il finale dell'opera, ma non ho intenzione di spoilerarvi nulla perché non vorrei incorrere nella furia di Oda. Posso dirvi una cosa però: Eiichiro sa benissimo come si sono sentiti i fan dopo la morte di Ace ed è cosciente dell'impatto che una storia può avere su degli appassionati. Vi assicuro che il finale sarà molto emozionante, anche più della morte di Ace".

Il consigliere di Toei Animation si è poi lasciato scappare uno spoiler su una battaglia che dovremmo vedere nel futuro prossimo, vi consigliamo quindi di saltare il paragrafo casomai non voleste leggere alcuna anticipazione. Shimizu ha dichiarato che: "Tra gli eventi più importanti che vedremo in questo arco narrativo si annovera sicuramente la battaglia tra Rufy e il duo composto da Kaido e Big Mom". Uno scontro definito addirittura leggendario.

E voi cosa ne pensate? Sareste contenti se mancassero davvero cinque anni al finale? Fatecelo sapere con un commento. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che è disponibile il trailer dell'episodio 910, non perdete quindi l'occasione per dare un'occhiata anche a quello!