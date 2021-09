ONE PIECE, al via la partnership con Wonda: arrivano le lattine di caffè personalizzate!

La nuova serie di lattine di caffè della catena Wonda Coffee sarà presto disponibile in tutto il Giappone, e per un periodo di tempo limitato tutti i prodotti dell'azienda avranno stampato il volto di uno dei personaggi di ONE PIECE. L'impresa ha annunciato la collaborazione solo poche ore fa, mostrando in anteprima le splendide lattine personalizzate.

In calce potete dare un'occhiata alle nuove lattine di caffè di Wonda, un'azienda giapponese nota per le collaborazioni con anime e manga più popolari del momento. La serie "Morning Shot" allegata include dodici lattine con design originale, ispirate ai dieci Mugiwara più le due navi, la Thousand Sunny e la vecchia e iconica Going Marry.

In totale, Wonda Coffee metterà in vendita 44 lattine divise per categorie, dalla "Morning Shot" sopracitata alla "Kin no Bito" (caffè senza zucchero), passando per la "Morning Shot Black" e la "Roasted coffee bean". In calce trovate il link per dare un'occhiata a tutti i prodotti personalizzati, che a quanto pare resteranno disponibile fino alla fine dell'anno.

E voi cosa ne dite? Vi piacciono? Fatecelo sapere nella sezione commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi agli spoiler del capitolo 1024 di ONE PIECE, in uscita il 12 settembre alle ore 17:00 su MangaPlus.