ONE PIECE: paura e distruzione negli spoiler del capitolo 922

Lo scorso capitolo di ONE PIECE, il 921, si era concluso con un cliffhanger di dimensioni bibliche, uno di quei finali in cui si maledice la cadenza settimanale di un manga per... beh, una settimana intera. Fortunatamente, il nuovo capitolo è in dirittura d'arrivo, e i primi spoiler sono apparsi online in queste ore.

Come ogni settimana, in rete sono apparsi accurati resoconti sul nuovo capitolo di ONE PIECE, e il riassunto della nuova uscita rivela il proseguo del travolgente finale del capitolo 921, conclusione che aveva lasciato i fan del manga di Eiichiro Oda letteralmente a bocca aperta. Di seguito potete trovare gli spoiler (tradotti) così come apparsi sul sito Reddit:

"Capitolo 922: Il governatore dei pirati della cento bestie - Generale Kaido

Momonosuke entra in uno stato di angoscia nel vedere la forma di drago cinese di Kaido. Law riferisce a Kin'emon che loro [Kaido e i suoi] hanno scoperto le vere identità di lui, Rufy e Zoro. Gli obbiettivi di Kaido, tuttavia, sono coloro che hanno interrotto i suoi affari con gli Smile, cioè Rufy e Law, e la cosa non intralcia (almeno non del tutto) la strategia di Kin'emon.

Preoccupato dalla comparsa di Kaido nel cielo sopra Okobore Town (o Leftovers Town), Rufy si dirige da solo verso la città. Law si arrabbia per il fatto che il piano verrà rovinato dato che Cappello di Paglia si muove in base alla sue emozioni, e decide così di seguirlo. Anche Kin'emon e O-Kiku scendono dalla montagna, ma i due vogliono andare a salvare O-Tsuru.

In città, intanto, si è scatenato il caos, e gli abitanti e i banditi hanno creato un vero e proprio tumulto durante il loro tentativo di fuga da Kaido.

Kaido, fissando Shutenmaru, afferma di ricordarsi di quest ultimo, e nella mente di Shutenmaru appaiono dei ricordi in cui effettivamente combatteva contro un drago. Tuttavia, Kaido sembra essere ubriaco, e afferma allegramente che se il capo dei banditi della montagna diventerà un suo subordinato, i peccati del passato gli verranno perdonati.

Nel frattempo, Jack è preoccupato dal fatto che se Kaido (ubriaco) dovesse scatenarsi in città, scoppierebbe una vera e propria crisi, dato che i cittadini di Obokore sono la forza lavoro delle fabbriche dell'Imperatore. Hawkins, allora, dimostrando ancora una volta la sua arguzia, dice a Kaido che Rufy e Law si trovano al Castello di Oden. Forse alimentata dalle leggende, si è sparsa una strana voce tra gli abitanti su delle luci che sembrano provenire dal Castello di Oden.

Hawkins spiega a Jack che se il Castello e ciò che alimenta la paura dello Shogun Orochi, distruggerlo sarebbe come prendere due piccioni con una fava.

Nami e gli altri, intanto, si stanno disperatamente preparando alla fuga nel caso in cui Kaido dovesse dirigersi verso la loro posizione. L'Imperatore, allora, apre la sua gargantuesca bocca e dice: 'Borobreath'. Un istante dopo, le rovine vengono spazzate via da un solo respiro di Kaido, e perfino Jack e Hawkins rimangono interdetti da tale potenza distruttiva.

Una sagoma appare proprio sopra Kaido: è Rufy che, in preda alla rabbia per aver visto i suoi amici venire feriti, scaglia un micidiale Elephant Gun addosso all'imperatore drago.

Fine."

Come potete constatare, ONE PIECE sta entrando a gamba tesa nel vivo della saga di Wano, e Kaido, già da queste prime battute, sembra darà del vero filo da torcere ai nostri Mugiwara. Riuscirà Rufy a fermare (momentaneamente) il suo avversario? O riceverà sin da subito una sconfitta totale che costringerà Kin'emon a rivedere i suoi piani? La risposta nei prossimi capitoli.