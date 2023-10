ONE PIECE, nuova pausa in arrivo: stop in programma, ecco quando

Il manga di ONE PIECE prosegue con regolarità da diversi anni, ormai. Al netto di alcune pause ormai ricorrenti, Eiichiro Oda riesce a produrre una buona quantità di capitoli ogni anno, tra i 30 e i 40, a meno di situazioni particolari che lo portano a stare lontano dalla produzione, come i recenti interventi per motivi di salute.

A giugno, infatti, il mangaka si è dovuto operare. Da diverso tempo Eiichiro Oda ha sofferto di astigmatismo e questo gli impediva di disegnare a dovere certi dettagli minori nelle sue tavole, ma che lui voleva necessariamente inserire. E così ONE PIECE affrontò un mese di pausa. Da quel momento, il manga di Oda è stato pubblicato meno regolarmente, con meno capitoli tra una pausa e l'altra.

Se un tempo il mangaka faceva una pausa ogni quattro capitoli, dopo il Covid-19 è la produzione è scesa a tre capitoli circa per ogni pausa. Adesso, invece, in questa seconda metà di 2023, il ritmo è sceso ancora. È stata infatti annunciata una nuova pausa di ONE PIECE dopo il capitolo 1095: i leaker, che hanno messo le mani sul capitolo e che nelle prossime ore riveleranno i primi succosi spoiler sul prossimo numero, hanno già rivelato al pubblico che la serie andrà in pausa per una settimana.

Di conseguenza, verrà pubblicato normalmente il capitolo 1095 di ONE PIECE il 15 ottobre su Manga Plus, ma domenica 22 l'uscita salterà. Il capitolo 1096 di ONE PIECE uscirà il 29 ottobre 2023, l'ultima domenica del mese. Di conseguenza, il ritmo è sceso a due capitoli per ogni pausa. Non resta quindi che attendere un po' di tempo in più tra un capitolo e l'altro per i lettori.