ONE PIECE ancora in pausa! Il calendario con le uscite delle prossime settimane

Il maestro Eiichiro Oda è appena tornato dopo una lunga pausa in cui ha superato i problemi che affliggevano la sua vista. Dopo appena un capitolo pubblicato, tuttavia, ONE PIECE torna in pausa a sorpresa. La scaletta delle prossime settimane rivela quando i Mugiwara saranno presenti nelle pagine di Weekly Shonen Jump.

Conclusa la storia flashback sul Reverie, ONE PIECE 1087 ha portato i lettori a vivere una battaglia tra pugni di ferro ad Hachinosu. Garp e la SWORD sono giunti sull'isola dei pirati per salvare Koby, ma la ciurma di Barbanera non permetterà che ciò accada in assenza del loro capitano. A ergersi in prima linea contro l'ex eroe della Marina è stato Kuzan, suo vecchio allievo prima di diventare uno degli Ammiragli del Governo Mondiale.

Dopo una violenta battaglia, in cui Garp dimostra la sua superiorità nonostante l'età avanzata, il nonno di Rufy finisce al tappeto solamente dopo una mossa meschina di Shiryu, che lo colpisce al ventre approfittando di una distrazione di Koby, e dal pugno di Aokiji. Garp è al tappeto, ma il suo destino è ancora incerto.

L'uscita di ONE PIECE 1088 è attesa da tutti i lettori, i quali vogliono scoprire il prima possibile le sorti dell'ex eroe. Il capitolo, tuttavia, non arriverà quando previsto. La scaletta di Weekly Shonen Jump rivela infatti che sul prossimo numero della rivista non sarà presente il manga di Oda. Il sensei si è concesso una pausa non prevista, per cui ONE PIECE 1088 arriverà solamente il 30 luglio 2023. La settimana successiva, quella del 6 agosto, ONE PIECE andrà incontro a una pausa programmata dall'editore e dalla rivista. ONE PIECE 1089 verrà pubblicato il 13 agosto.