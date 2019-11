ONE PIECE: prima della pausa, il capitolo 961 ci mostra lo spirito di Oden

I fan di ONE PIECE dovranno nuovamente mettersi il cuore in pace per una settimana, data la nuova pausa decisa da Eiichiro Oda e da Weekly Shonen Jump per il popolare manga. Ormai è un'abitudine quella di andare in iato ogni tre o quattro capitoli, ma vediamo cosa ha narrato il capitolo 961 di ONE PIECE.

Il clan Kozuki è pieno di segreti e, con gli ultimi due capitoli di ONE PIECE, Oda ci sta svelando chi è davvero Oden, futuro shogun. Riportandoci nel passato, il manga ci ha preparato alla storia dell'incidente del dio della montagna, momento che ha visto incontrarsi Oden, Kin'emon e Denjiro.

Il capitolo 961 di ONE PIECE vede Oden svelare a Kin'emon il segreto del cinghiale albino che ha tra le braccia, e la distruzione della capitale dei fiori è dato da quello. Dopo aver sentito che Tsuru è stata divorata dall'enorme papà cinghiale, però, Kin'emon perde la testa e decide di affrontare il bestione. Le ferite che riesce ad infliggere non sono abbastanza e viene scaraventato via.

Oden appare di fronte alla temuta divinità, reggendo in una mano il cinghialotto. Affronta poi la bestia con il suo stile a due spade, mostrando lo stile Oden che taglia letteralmente l'animale in due. La città viene quindi salvata, persone e case sono state ritrovate intatte nello stomaco del cinghiale gigante, ma tutti indicano Oden come l'autore di questa catastrofe.

Ciò costringe Oden ad essere esiliato, ma Kin'emon e Denjiro vengono abbagliati dal carattere del futuro shogun e decidono di seguirlo. Ad Hakumai, Oden si reca da Yasuie dove è arrivato un nuovo ragazzino che il daimyo ha salvato dalla strada: Orochi Kurozumi. ONE PIECE tornerà tra due settimane su Weekly Shonen Jump.