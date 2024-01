ONE PIECE in pausa! Ecco quando continuerà Egghead nel manga di Oda

Questo nuovo anno sembra continuare la tendenza del 2023. Ogni tre capitoli pubblicati di fila, Eiichiro Oda si concede una settimana di stop per rifiatare e organizzare al meglio le idee. Come avrete già capito, ONE PIECE si ferma! Ma quando arriverà un nuovo capitolo del manga? Scopriamolo assieme, ma stando attenti agli spoiler.

Mentre gli spoiler completi di ONE PIECE 1106 entusiasmano i lettori, una brutta notizia colpisce la community di appassionati. Il manga di ONE PIECE sta per entrare in pausa, anche se non per molto tempo.

Un arrivo sconvolgente in ONE PIECE 1105 ha riscaldato l'atmosfera, già bollente e a rischio esplosione su Egghead. All'interno del Laboratorio di Vegapunk, la sfida tra Mugiwara e Marina è accesissima. La ciurma di Cappello di Paglia tenta la fuga dall'Isola del Futuro, che presto verrà cancellata dalle mappe del Nuovo Mondo a causa del Buster Call chiamato da Saint Saturn. Tuttavia, delle figure misteriose si avvicinano sul luogo eliminando le navi della Marina.

Negli spoiler di ONE PIECE 1106 abbiamo già scoperto chi sta arrivando su Egghead, ma la storia di questa saga dovrà rallentare. L'11 febbraio 2024 non arriverà alcun nuovo capitolo del manga. Per un nuovo appuntamento, i fan dovranno attendere una settimana ulteriore. ONE PIECE 1107 arriverà su MangaPlus il 18 febbraio 2024 e in occasione della pubblicazione del numero #12 del Weekly Shonen Jump.