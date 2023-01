ONE PIECE va in pausa: ecco quando uscirà il capitolo 1074

Da ormai un paio di anni a questa parte il papà di ONE PIECE, Eiichiro Oda, ci ha abituati ad un paio di pause all'anno per rifiatare dai ritmi frenetici della serializzazione su Weekly Shonen Jump, l'ambita e popolare rivista settimanale di casa Shueisha.

La routine lavorativa di Eiichiro Oda è davvero disumana, un calendario giornaliero che richiede al suo fisico e alla sua mente innumerevoli sforzi. Per chi non lo sapesse, infatti, il papà di ONE PIECE dorme circa 3 ore a notte, motivo per cui il dipartimento editoriale, di comune accordo col maestro, ha iniziato a concedere delle settimane di pausa per ridurre il peso della serializzazione.



A tal proposito, Oda è pronto a prendersi un'altra piccola pausa da Weekly Shonen Jump dal momento che i primi leak dal nuovo numero della rivista hanno confermato una settimana di stop di ONE PIECE. Se il capitolo 1073 uscirà regolarmente questa settimana, per quanto riguarda il n°1074 dovremo attendere sino al 9 febbraio . Ad ogni modo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra le nostre pagine potete dare un'occhiata ai primi spoiler del capitolo 1073 di ONE PIECE.



E voi, invece, vi aspettavate una pausa dopo l'uscita di questa settimana? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.