ONE PIECE, pausa a sorpresa? MangaPlus avvisa che il capitolo non arriverà in settimana

Ormai i fan di ONE PIECE sono abituati alle frequenti pause di Eiichiro Oda. Che sia per far prendere al mangaka un po' di pausa ogni tanto o che servano per gestire meglio la storia, ormai è un dato di fatto che Weekly Shonen Jump metta in pausa ONE PIECE una volta al mese. Stavolta però lo stop arriva prima del previsto e senza i soliti annunci.

Già da qualche giorno è riscontrabile sul noto sito MangaPlus l'assenza di ONE PIECE per l'uscita di domenica primo marzo. In tanti avevano pensato a uno scambio con Haikyu!!, già annunciato in pausa ma che nonostante ciò risultava avere un'uscita regolare. L'errore di Haikyu!! è stato corretto dopo pochi giorni, ma quello di ONE PIECE è ancora lì, facendo presupporre una vera pausa a sorpresa.

A dare un ulteriore avviso è stato Greg, collaboratore di Viz Media, su Twitter. Con un post che potete leggere in calce menziona che ONE PIECE è effettivamente in pausa anche se Weekly Shonen Jump ha dimenticato di dichiararlo. Tuttavia la pausa era prevista e non è stata inserita per problemi di salute di Eiichiro Oda. Pertanto, ONE PIECE 973 non sarà pubblicato l'1 marzo bensì l'8.

La pausa di ONE PIECE è indubbiamente precoce dato che Oda non aveva pubblicato un capitolo due settimane fa. L'autore è invece solito prendersi un breve riposo ogni quattro settimane circa, tempo che si allarga in caso di numeri doppi della rivista di Weekly Shonen Jump. L'autore è però già al lavoro per la creazione della copertina di ONE PIECE 96.