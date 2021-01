ONE PIECE: tutti pazzi per Boa Hancock nella sensuale figure di TT Studio

Anche se solo per un istante, l'ultimo episodio di ONE PIECE ha riportato in auge Boa Hancock giusto il tempo necessario per mandare in visibilio i fan della splendida Imperatrice. E quale occasione migliore di questa per proporre l'ultimo modellino in scala del personaggio a cura di TT Studio?

C'è quasi una sorta di venerazione nei riguardi Boa Hancock, Imperatrice di Amazon Lily e membro della Flotta dei 7, basti pensare ai numerosi cosplay e lei dedicati come questa straordinaria interpretazione personale di Adamasha.

TT Studio ha recentemente colto la palla al balzo della sua ultima apparizione nell'anime per proporre una statuetta a tema dedicata al personaggio, la stessa che potete ammirare in tutto il suo affascinante splendore in calce alla notizia. L'imperatrice è ritratta in due varianti che differiscono per dimensioni, colore e prezzo. L'unica cosa che è rimasta invariata, per la felicità del pubblico, è la scollatura di cui siamo certi nessuno abbia ingrandito. La variante in scala 1/4, alta 40 cm, è proposta al prezzo di 460 euro mentre quella in scala 1/6, più alta di 20 cm della precedente, a ben 620 euro. La consegna, invece, è attesa durante il corso del 2021.

Prima di salutarvi, ne approfittiamo per rimandarvi alla notizia dedicata all'età di Boa Hancock. E voi, invece, cosa ne pensate di questo sensuale modellino, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.