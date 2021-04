ONE PIECE: tutti pazzi per Carrot nel nuovo cosplay di vyecos

In maniera piuttosto furba, Eiichiro Oda è riuscito ad aprire un dibattito all'interno della community di ONE PIECE in merito al fantomatico 11° membro dei Mugiwara. Attualmente, sono due le eroine che si contendono il posto ed entrambi i personaggi sono due volti ormai molto apprezzati tra i fan dell'opera.

In attesa del capitolo 1009 di ONE PIECE, previsto al debutto il prossimo 4 aprile, che proseguirà la battaglia di Onigashima contro i due imponenti Imperatori, in rete continua il dibattitto sull'identità dell'ultimo membro della ciurma di Cappello di Paglia. Le ipotesi più forti sono due: Carrot e Yamato. Se quest'ultima ha dalla sua un potere straordinario che rafforzerebbe non poco i Mugiwara, dall'altra Carrot è già salita a bordo della Thousand Sunny e ha accompagnato i protagonisti già per diversi capitoli.

A tal proposito, un'artista, una certa vyecos, ha provato a reinterpretare la ragazza dalle fattezze di un coniglio in un affascinante e fedele cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che immagina così l'eroina con tutte le varie caratteristiche del personaggio. Nella fattispecie, Carrot è ritratta nella sua forma Sulong, ovvero la trasformazione che possano avere i Visoni durante le notti di luna piena.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'interpretazione di vyecos, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.