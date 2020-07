ONE PIECE: la peggior generazione incontra Spongebob in un epico crossover

Per chissà quale strano motivo, Spongebob è diventato un materiale ideale per realizzare geniali crossover con alcune delle opere nipponiche più celebri in assoluto. Dopo la trasformazione in chiave epica dell'opening di Jojo: Vento Aureo, ora è il turno di ONE PIECE partecipare a un'esilarante rappresentazione artistica.

Nelle ultime ore, infatti, è diventata virale un'illustrazione curata dall'artista Bagus Dnr, dopo che un appassionato ha condiviso l'immagine tramite i propri canali social richiamando l'attenzione di migliaia di fan del capolavoro di Eiichiro Oda. Ad ogni modo, potete ammirare voi stessi il disegno in questione in calce alla notizia tra gli allegati.

La rappresentazione, infatti, recuperare l'immaginario di Spongebob per trasformare i protagonisti dell'iconica serie nei pirati della peggiore generazione. La stessa allegra e gioiosa spugna gialla si è trasformata in Rufy, in cui è presente persino la sua variante in modalità Gear Fourth, mentre Patrick e Squiddi omaggiano rispettivamente Eustass Kidd e Trafalgar D. Law.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare e originale illustrazione, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver recuperato gli spoiler dell'ultimo capitolo di ONE PIECE che preannunciano nuove eclatanti rivelazioni nonché l'arrivo di una nuova pausa.