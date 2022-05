ONE PIECE: la pena di morte di Roger diventa una scultura in legno

La grande era dei pirati in ONE PIECE si concluse con la morte di Gol D. Roger, arrestato e decapitato di fronte ad un'enorme platea di pubblico da parte della Marina. La sua dipartita, tuttavia, aprì le porte ad una nuova generazione a caccia del suo mitico tesoro.

Anche se non a passo spedito, l'epopea piratesca di Eiichiro Oda sta lentamente progredendo verso l'ultimo grande arco narrativo. Dopo più di un anno dall'inizio del combattimento, lo scontro tra Rufy e Kaido si è concluso segnando così l'ennesimo punto di svolta all'interno della trama principale.

Non sappiamo con precisione quanto Roger fosse potente all'apice della sua carriera, tuttavia doveva essere un vero e proprio mostro dal momento che era in grado di tenere testa a Barbabianca, l'uomo più forte al mondo, nonché di proiettare l'Haki del Re Conquistatore nei suoi attacchi. I ragazzi di Woodart Vietnam hanno così pensato di omaggiare la sua figura all'interno di una scultura in legno, la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia, che ritrae il Re dei Pirati in manette e sul patibolo pronto ad accettare la sua fine. Una vera e propria statua che ha riscosso un enorme apprezzamento all'interno della community di Reddit.

